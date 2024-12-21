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KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
11:56
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?
Kamu Personeli Seçme Sınavı merkezi atamalar 19 Aralık tarihi itibariyle ÖSYM ekranında başladı. Bu gelişmenin ardından gözler KPSS Ortaöğretim taban puanları 2024 detaylarına çevrildi. KPSS 2024/2 tercihlerini gerçekleştirecek adaylar kadroları ve puanları sorguluyor. KPSS lise ile kamu ve kuruluşlardaki boş kadrolara yerleştirilmek isteyen memur adaylar listelerini hazırlıyor. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir, memur olunur?