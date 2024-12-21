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Haberler Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:56

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?

Kamu Personeli Seçme Sınavı merkezi atamalar 19 Aralık tarihi itibariyle ÖSYM ekranında başladı. Bu gelişmenin ardından gözler KPSS Ortaöğretim taban puanları 2024 detaylarına çevrildi. KPSS 2024/2 tercihlerini gerçekleştirecek adaylar kadroları ve puanları sorguluyor. KPSS lise ile kamu ve kuruluşlardaki boş kadrolara yerleştirilmek isteyen memur adaylar listelerini hazırlıyor. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir, memur olunur?

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?

KPSS lise atama puanları 2024 adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemlerinin yapılmasını bekleyen adaylar listelerini oluşturdu. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ BAŞLADI!
KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.
2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri için kılavuz açıklandı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanan kılavuz doğrultusunda hazırlayacak.

MERKEZİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI SORGULANIYOR!

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Her kurum ve atamaya göre puanlar değişiyor. Son yapılan alıma göre atama puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS 2024/2 Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girerim?
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUR?
KPSS puanı, 2 yıl boyunca geçerli olmaktadır. 2024 yılında sınava giren adaylar, puanlarını bu süre zarfında kullanabilirler. Ancak, öğretmen adayları için KPSS puanının geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeni sınav yapılmaması durumunda, mevcut puanlar bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini korur. Bu süre boyunca adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı kadrolara başvuru yapabilirler.
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