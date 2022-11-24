Haberler Yaşam KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:06

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır?

ÖSYM duyuru ile son dakika KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Beklenenden 1 hafta erken açıklayan ÖSYM, 1 milyondan fazla kişinin girdiği sınav sonuçlarını adaylarla paylaştı. KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2022 – 2023 bu sebeple aratılır oldu. Adaylar, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunu yöneltiyor. KPSS tercihleri ile adaylar, memur olma hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Aldıkları puanlarla ilgili pozisyonlara başvurmayı planlıyorlar. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…