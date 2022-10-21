KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
BİST Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü