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Giriş Tarihi: 21.10.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 09:42

KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım gösterdiği KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS P1-P2-P3 puan türleri de merak konusu oluyor. Adaylar bu puanlarla hangi kurumların alım yapacağı gibi detaylarda gündemdeki yerini koruyor. Peki KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor? İşte yanıtı…

KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar P1-P2-P3 puan türü detaylarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda sonuç belgelerinde yer alan KPSS P1, P2, P3 puan türleri dikkat çekiyor. Bu yıl gerçekleşen Lisans oturumunda adaylar bu puanlarının hangi kurumlar tarafından yapılan alımlarda istendiği merak ediliyor. Peki; KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

BİST Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

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KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

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