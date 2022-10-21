Haberler Yaşam KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

Giriş Tarihi: 21.10.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 09:42

KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım gösterdiği KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS P1-P2-P3 puan türleri de merak konusu oluyor. Adaylar bu puanlarla hangi kurumların alım yapacağı gibi detaylarda gündemdeki yerini koruyor. Peki KPSS P1-P2-P3 nedir? Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor? İşte yanıtı…