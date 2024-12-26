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Haberler Yaşam KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:21

KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans, lisans ve ortaöğretim sınav sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından adayların erişimine açıldı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar KPSS puanıyla alım yapan kurumları araştırıyor. Lise mezunlarının girdiği KPSS Ortaöğretim sınavı, genellikle her iki yılda bir düzenleniyor. Bu kapsamda adaylar muhtemel tecih listelerini oluşturuyor. Peki, KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım? İşte, KPSS puanı ile atama yapan kurumlar listesi...

KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

KPSS puanı ile yapılan alımlarda illere ve açılan kadrolara göre en düşük ve en yüksek puanlar farklılık gösteriyor. KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla atama yapan kurumlar ortaöğretim, lisans ve önlisans puanı ile yakından takip ediliyor. Peki, KPSS pıanı ile alım yapan kurumlar hangisi ? İşte, detaylar...

KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır.

Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

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KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

2024 yılı içerisinde memur alımı ve personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Düşük KPSS Puanı ile, Ağırlıklı olarak Belediye ve Üniversiteler Düşük KPSS İle Alım yapacak. Ancak. Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında Düşük KPSS Puanı ile ilan yayımlıyor.

KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

Adayların öncelikle söz konusu olan ilanlara başvuru yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA NERELER ALIM YAPIYOR?

KPSS ortaöğretim puanıyla her yıl farklı kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda alım yapabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda aşağıdaki kamu kurumları KPSS ortaöğretim puanlarıyla alım gerçekleştirilmişti.

  • Sağlık Bakanlığı
  • Millî Eğitim Bakanlığı
  • Adalet Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Millî Savunma Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Orman Genel Müdürlüğü
  • Jandarma Genel Komutanlığı
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
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