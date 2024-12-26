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KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:21
KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans, lisans ve ortaöğretim sınav sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından adayların erişimine açıldı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar KPSS puanıyla alım yapan kurumları araştırıyor. Lise mezunlarının girdiği KPSS Ortaöğretim sınavı, genellikle her iki yılda bir düzenleniyor. Bu kapsamda adaylar muhtemel tecih listelerini oluşturuyor. Peki, KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım? İşte, KPSS puanı ile atama yapan kurumlar listesi...