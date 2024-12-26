KPSS PUANI İLE ATAMA YAPAN KURUMLAR 2024-25 | KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

KPSS puanı ile yapılan alımlarda illere ve açılan kadrolara göre en düşük ve en yüksek puanlar farklılık gösteriyor. KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla atama yapan kurumlar ortaöğretim, lisans ve önlisans puanı ile yakından takip ediliyor. Peki, KPSS pıanı ile alım yapan kurumlar hangisi ? İşte, detaylar...