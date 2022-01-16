5 bin TL'den başlayan maaşla İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS şartsız İŞKUR memur ve personel alımı 2022 ilanları yayında!

İŞKUR güncel iş ilanları, kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün kurum resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. İlanlar arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartsız ilanlar da bulunuyor. İŞKUR personel alımı ilanlarında, başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi detaylar da paylaşılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu, 3000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel 2022 İŞKUR personel, memur alımı ilanları ve detaylar...