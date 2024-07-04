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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI! KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi TIKLA-SORGULA!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:12
KPSS Lisans oturumları için geri sayım başladı. Milyonları aşkın vatandaşın katılım sağlayacağı sınav için heyecan dorukta. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için giriş belgesi araştırmaları başladı. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, KPSS sınavı giriş belgesi sorgulama!