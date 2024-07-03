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Haberler Yaşam KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 15:47

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS Lisans oturumları için geri sayım başladı. Milyonları aşkın vatandaşın katılım sağlayacağı sınav için heyecan dorukta. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için giriş belgesi araştırmaları başladı. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, KPSS sınavı giriş belgesi sorgulama!

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?

2024 KPSS Lisans sınavı öncesinde sınav giriş belgesi gündemde. KPSS'ye az bir süre kala sınav giriş belgesi ve yerlerinin erişime açılması bekleniyor. Bu noktada tüm gözler KPSS sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME || KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ SİYAZ BEYAZ MI OLMALI?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

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