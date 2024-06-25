Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 (osym.gov.tr) || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:01

KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 (osym.gov.tr) || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav yerleri öğrenme işlemleri için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınava bir aydan kısa süre kala adaylar sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Geri sayım sürerken "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son hazırlıklarını tamamlama sürecine giren adaylar KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı başında kontrollerini yapıyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 osym.gov.tr || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

KPSS lisans sınavı kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20-21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Sınava kısa bir süre kala tüm gözler KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına çevrildi. Türkiye genelinde yapılacak sınavlara katılım sağlayacak adaylar "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile sorgulama ekranı ve diğer detaylar.

KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 osym.gov.tr || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da gerçekleşecek.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 osym.gov.tr || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 osym.gov.tr || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 osym.gov.tr || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?
SON DAKİKA