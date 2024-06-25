KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 (osym.gov.tr) || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

KPSS lisans sınavı kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20-21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Sınava kısa bir süre kala tüm gözler KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına çevrildi. Türkiye genelinde yapılacak sınavlara katılım sağlayacak adaylar "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile sorgulama ekranı ve diğer detaylar.