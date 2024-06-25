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KPSS SINAV YERLERİ SON DURUM 2024 (osym.gov.tr) || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:01
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav yerleri öğrenme işlemleri için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınava bir aydan kısa süre kala adaylar sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Geri sayım sürerken "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son hazırlıklarını tamamlama sürecine giren adaylar KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı başında kontrollerini yapıyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar...