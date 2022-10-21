Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında düzenlenen lisans oturumuna katılım sağlayan adaylar KPSS sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen lisans düzeyinden mezun olan vatandaşlar "2022 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS lisans sınavı sonuçları için 21 Ekim yani yarını işaret etmişti. İşte ÖSYM sonuç sorgulama – öğrenme ekranı ve detaylar.