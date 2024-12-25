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Haberler Yaşam KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:18

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?

2025 KPSS tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gelecek yılın sınav tarihlerini paylaşmasının ardından kamu kurumlarının kadrolarında yer almak isteyen adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür- MEB Akademi Giriş Sınavı, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihlerine yoğunlaştı. Sınavların başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine ait bilgi paylaşıldı. Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025 tarihleri ÖSYM takvimiyle gündemdeki yerini aldı. Yeni yılda kamu kurumlarındaki boş kadrolarda istihdam edilmek isteyen adaylar sınavın başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihlerine odaklandı.Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tarihleri

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?

SON DAKİKA | ÖSYM AÇIKLADI: TAKVİMLE 2025 YILI SINAVLARI BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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