Haberler
Yaşam
KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
15:18
KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?
2025 KPSS tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gelecek yılın sınav tarihlerini paylaşmasının ardından kamu kurumlarının kadrolarında yer almak isteyen adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür- MEB Akademi Giriş Sınavı, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihlerine yoğunlaştı. Sınavların başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine ait bilgi paylaşıldı. Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?