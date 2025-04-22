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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
11:26
KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?
2025 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar için kritik önem taşıyan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yılki oturum tarihleri belli oldu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde sınava katılacak adaylar, başvuru süreci ve sınav günlerine göre hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav tarihleri ve başvuru sürecine dair merak edilen detaylar…