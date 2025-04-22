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Haberler Yaşam KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:26

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar için kritik önem taşıyan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yılki oturum tarihleri belli oldu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde sınava katılacak adaylar, başvuru süreci ve sınav günlerine göre hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav tarihleri ve başvuru sürecine dair merak edilen detaylar…

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 KPSS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde sınava hazırlanan adaylar adaylar, başvuru ve sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte güncel sınav tarihleri ve detaylar…

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.