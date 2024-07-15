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KPSS sınavı sonrası maganda kurşunu ile vurulmuştu: Rabia Alioğlu’ndan haber var!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
12:48
KPSS sınavı sonrası maganda kurşunu ile vurulmuştu: Rabia Alioğlu’ndan haber var!
Diyarbakır'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu, KPSS'nin ilk oturumdan çıktıktan sonra okulun karşısındaki parkta dinlenirken başına isabet eden yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Alioğlu, ikinci oturuma giremedi. Emeklerinin boşa gittiğini söyleyen genç kız, "Belki atanacaktım. Bir yılım sorumsuz insanlar yüzünden gitti" dedi.