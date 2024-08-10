KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS Lisans KPSS sonuçları ilan edildi mi, ne zaman belli olacak?

KPSS lisans sonuçları sınava giren adayların gündeminde. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarını tamamlayan adaylar ÖSYM sonuç sayfasını ziyaret ediyor. Peki KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?