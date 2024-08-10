Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:58

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS Lisans KPSS sonuçları ilan edildi mi, ne zaman belli olacak?

KPSS 2024 sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun uygulanmasıyla birlikte KPSS Lisans maratonu tamamlandı. KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür oturumları ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı. Alan Bilgisi 21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi 14 Temmuz'da gerçekleşti. 2024 KPSS lisans sınavına giren adaylar kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleşebilmek için sonuçlarını sorgulamaya başladı. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS Lisans KPSS sonuçları ilan edildi mi, ne zaman belli olacak?

KPSS lisans sonuçları sınava giren adayların gündeminde. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarını tamamlayan adaylar ÖSYM sonuç sayfasını ziyaret ediyor. Peki KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS Lisans KPSS sonuçları ilan edildi mi, ne zaman belli olacak?

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT sonuçları açıklanma tarihi ilan edildi.Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılan adayların sonuçları yine ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 23 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS Lisans KPSS sonuçları ilan edildi mi, ne zaman belli olacak?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS lisans sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS Lisans KPSS sonuçları ilan edildi mi, ne zaman belli olacak?

KPSS 2024 LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS Lisans KPSS sonuçları ilan edildi mi, ne zaman belli olacak?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

SON DAKİKA