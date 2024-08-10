Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
16:58
KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS Lisans KPSS sonuçları ilan edildi mi, ne zaman belli olacak?
KPSS 2024 sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun uygulanmasıyla birlikte KPSS Lisans maratonu tamamlandı. KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür oturumları ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı. Alan Bilgisi 21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi 14 Temmuz'da gerçekleşti. 2024 KPSS lisans sınavına giren adaylar kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleşebilmek için sonuçlarını sorgulamaya başladı. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi