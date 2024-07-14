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KPSS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
09:47
KPSS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından KPSS sonuç tarihi gündemde. 1 milyon 470 bin adayın başvuru yaptığı sınavda kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar 130 dakikalık sınavın hemen ardından KPSS sonuç sorgulamasına başladılar. 120 sorusundan oluşan sınavda adaylar tercihlerini gerçekleştirmek ve istedikleri kadrolara yerleşmek için sonuç tarihini araştırıyorlar. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS sonuçları açıklandı mı, KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte KPSS sonuç tarihi