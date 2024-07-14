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Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 09:47

KPSS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından KPSS sonuç tarihi gündemde. 1 milyon 470 bin adayın başvuru yaptığı sınavda kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar 130 dakikalık sınavın hemen ardından KPSS sonuç sorgulamasına başladılar. 120 sorusundan oluşan sınavda adaylar tercihlerini gerçekleştirmek ve istedikleri kadrolara yerleşmek için sonuç tarihini araştırıyorlar. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS sonuçları açıklandı mı, KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte KPSS sonuç tarihi

KPSS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

KPSS bugün 1 milyon 470 bin adayın katılımıyla gerçekleşti. 14 Temmuz Pazar günü 10.15'te başlayıp 130 dakika süren sınavın sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar sonuç tarihine odaklandılar. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

2024 KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
KPSS sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. 130 dakikalık sınav sonrasında KPSS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden ilan edilmesi bekleniyor. Sorular ve cevap anahtarı yayınladığı zaman yer vereceğiz.

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KPSS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

KPSS SORU CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI:
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sınavın KPSS soru ve cevapları araştırılmaya başladı. ÖSYM'nin resmî sitesi https://ais.osym.gov.tr/ KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldıktan sonra aday TC kimlik numaralarıyla sorgulamalarını gerçekleştirebilirler.

2024 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

KPSS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aylar süren bekleyişin ardından sınava giren adaylar gözü sonuç tarihine çevirmiş durumda. ÖSYM takvimi ise sonuçlar için 23 Ağustos'u işaret ediyor.
2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

KPSS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayınladığı KPSS klavuzunda sınavın değerlendirmesinde dikkat edilecek unsurlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı. ÖSYM klavuzunda yer alan bilgiler ise şu şekilde:
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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