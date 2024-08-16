Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
14:38
KPSS sonuç tarihi için gözler ÖSYM’de! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır?
KPSS sonuç tarihi ve sonuç ekranı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2024 KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları Temmuz ayında tamamlanmıştı. Sınava ilişkin sonuçlarını merak eden adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır sorularıyla inceleme yapıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvim ışığında KPSS sonuç tarihi…