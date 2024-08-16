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Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:38

KPSS sonuç tarihi için gözler ÖSYM’de! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır?

KPSS sonuç tarihi ve sonuç ekranı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2024 KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları Temmuz ayında tamamlanmıştı. Sınava ilişkin sonuçlarını merak eden adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır sorularıyla inceleme yapıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvim ışığında KPSS sonuç tarihi…

KPSS sonuç tarihi için gözler ÖSYM’de! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı temmuz ayında tamamlandı. Lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınavla Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılan adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır sorularıyla ÖSYM'nin takvimini inceliyor. Sınav puanlarını ve sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr üzerinden yapılan açıklamaları takip ediyor. İşte KPSS sonuç tarihi hakkında detaylar.

KPSS sonuç tarihi için gözler ÖSYM’de! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır?

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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KPSS sonuç tarihi için gözler ÖSYM’de! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır?

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KPSS sonuç tarihi için gözler ÖSYM’de! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır?

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ön Lisans 1 Eylül

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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