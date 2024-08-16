KPSS sonuç tarihi için gözler ÖSYM’de! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı temmuz ayında tamamlandı. Lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınavla Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılan adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır sorularıyla ÖSYM'nin takvimini inceliyor. Sınav puanlarını ve sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr üzerinden yapılan açıklamaları takip ediyor. İşte KPSS sonuç tarihi hakkında detaylar.