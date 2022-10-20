Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sonuçları için nefesler tutuldu. 2022 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli olmuştu. 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından ÖSYM sonuç ekranı üzerinden duyurulacak. Ancak erken açıklanma ihtimaline karşılık önlisans ve lisans oturumlarında ter döken binlerce aday, "KPSS sonuçları açıklandı" duyurusu için gözlerini son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı…