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Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 06:21

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 Önlisans ve Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sonuçları için nefesler tutuldu. 2022 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli olmuştu. 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından ÖSYM sonuç ekranı üzerinden duyurulacak. Ancak erken açıklanma ihtimaline karşılık önlisans ve lisans oturumlarında ter döken binlerce aday, "KPSS sonuçları açıklandı" duyurusu için gözlerini son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 Önlisans ve Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS önlisans ve lisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayınladığı sınav takvimi ile KPSS sonuçları için tarih bilgisini paylaşmıştı. Memur olmak isteyen adaylar, erken açıklanma ihtimali nedeniyle KPSS sonuç sorgulama işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu noktada ''Önlisans ve lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte ÖSYM ile 2022 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili son gelişmeler...

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 Önlisans ve Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;

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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 Önlisans ve Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ise 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 Önlisans ve Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü.

Bu noktada KPSS lisans sonuçları 21 Ekim'den önce, önlisans sonuçları da 3 Kasım'dan önce açıklanabilir. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 Önlisans ve Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

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