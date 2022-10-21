KPSS sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş resmen son buluyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve lisans düzeyindeki adayların katılım sağladığı bu oturum 18 Eylül tarihinde düzenlenmişti. Verilen sonuç tarihine saatler kala "2022 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları da eş zamanlı olarak binlerce kişinin gündemine geldi. Gözler şimdi ÖSYM sonuç sorgulama ekranında. Peki, 2022 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.