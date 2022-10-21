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Haberler Yaşam KPSS sonuçları için kritik saatler! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 01:16 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 01:16

KPSS sonuçları için kritik saatler! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında düzenlenen lisans oturumuna katılım sağlayan adaylar KPSS sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen lisans düzeyinden mezun olan vatandaşlar "2022 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS lisans sınavı sonuçları için 21 Ekim yani yarını işaret etmişti. İşte ÖSYM sonuç sorgulama – öğrenme ekranı ve detaylar.

KPSS sonuçları için kritik saatler! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş resmen son buluyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve lisans düzeyindeki adayların katılım sağladığı bu oturum 18 Eylül tarihinde düzenlenmişti. Verilen sonuç tarihine saatler kala "2022 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları da eş zamanlı olarak binlerce kişinin gündemine geldi. Gözler şimdi ÖSYM sonuç sorgulama ekranında. Peki, 2022 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.

KPSS sonuçları için kritik saatler! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;

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KPSS sonuçları için kritik saatler! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ise 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sonuçları için kritik saatler! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü.

Bu noktada KPSS lisans sonuçları 21 Ekim'den önce, önlisans sonuçları da 3 Kasım'dan önce açıklanabilir. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

KPSS sonuçları için kritik saatler! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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