Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
07:47
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu ÖSYM'den gelecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT oturumuna katılmıştı. ÖYSM sınav takvimine göre belli olan KPSS Lisans sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak. Erken açıklanma ihtimali bulunan sonuçlar için sonuc.osym.gov.tr ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, saat kaçta? İşte, yanıtı…