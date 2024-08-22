KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları için heyecan dorukta. Bu yıl 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumları, 4 Ağustos'ta ise ÖABT sınavı yapıldı. KPSS Lisans sınav sonucu açıklanma tarihi ÖSYM takvimi ile duyuruldu. Peki, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?