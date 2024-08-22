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Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 07:47

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu ÖSYM'den gelecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT oturumuna katılmıştı. ÖYSM sınav takvimine göre belli olan KPSS Lisans sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak. Erken açıklanma ihtimali bulunan sonuçlar için sonuc.osym.gov.tr ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, saat kaçta? İşte, yanıtı…

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları için heyecan dorukta. Bu yıl 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumları, 4 Ağustos'ta ise ÖABT sınavı yapıldı. KPSS Lisans sınav sonucu açıklanma tarihi ÖSYM takvimi ile duyuruldu. Peki, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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