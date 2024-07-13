Haberler
Yaşam
KPSS SORU VE CEVAPLARI 2024 | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
14:52
KPSS SORU VE CEVAPLARI 2024 | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz'da gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için cevap anahtarı ne zaman yayımlanır sorusu gündeme geldi. 1 milyonu aşkın adayın katılım sağladığı ve 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı için cevap anahtarı sorgulamaları başladı. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?