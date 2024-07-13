KPSS SORU VE CEVAPLARI 2024 | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI ÖSYM

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sorularının, sınavlar bittikten sonra 14 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.