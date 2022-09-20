Haberler Yaşam KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM 2022 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı kitapçığı TIKLA İNDİR!

Giriş Tarihi: 20.09.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 08:23

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM 2022 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı kitapçığı TIKLA İNDİR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür (GY – GK) ve Eğitim Bilimleri Testi sonrası KPSS soruları ve cevap anahtarı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 2022 A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı yayınlandı. KPSS sınav soruları ve cevapları PDF şeklinde indirip görüntülenebiliyor. İşte KPSS soru ve cevapları ile KPSS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile tıkla indir ekranı