KPSS soruları ve cevapları sınavdan çıkan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. KPSS'nin ilk oturumu olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür kısmı saatler 10.15'de başladı. İlk oturumun tamamlanmasının ardından ikinci oturum için adaylar sınava giriş yaptı. Bu noktada, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları sınavdan çıkış yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte 2022 GY-GK KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir linki ve konu ile ilgili merak edilenler…