Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
06:05
KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,66,68,70,75 nereye girilir, kaç puanla atama yapılır? 2024 KPSS atama puanları
KPSS tavan/taban puanları 2024 için araştırmalar başladı. 23 Ağustos 2024 Cuma günü ilan edilecek KPSS sonuçları ile birlikte adaylar KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,66,68,70,75 puanla nereye girilebilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar KPSS Lisans sonuçlarını ve puanlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Kamu kurumlarına devlet memuru alımı için atamalar ÖSYM KPSS puanları ile açıklanan tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,66,68,70,75 nereye girilir, kaç puanla memur olunur? İşte, 2024 KPSS tavan/taban puanları sorgulama!