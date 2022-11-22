KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS tercih kılavuzu ile lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları kamuda memurluk kadroları için başvuruda bulunacak. Yılın belli dönemlerinde çeşitli kurumlarda açılan alımlar ÖSYM tarafından duyurulmaya devam ediyor. KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, 2022 KPSS tercih takvimi…