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Haberler Yaşam KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 15:43

KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, önlisans ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı kademede gerçekleşti. Şimdi kamuda memur olmak isteyen adaylar KPSS tercih kılavuzu için araştırmalara başladı. Aldıkları puanlar ile ilgili pozisyonlara başvuruda bulunacaklar KPSS tercih takvimi 2022 üzerinden tarihleri öğrenirken taban puanları, başarı sıralamaları da takip edilenler arasında. Peki, Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak, nasıl yapılır? İşte, ÖSYM ile KPSS tercih robotu ve detaylar…

KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS tercih kılavuzu ile lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları kamuda memurluk kadroları için başvuruda bulunacak. Yılın belli dönemlerinde çeşitli kurumlarda açılan alımlar ÖSYM tarafından duyurulmaya devam ediyor. KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, 2022 KPSS tercih takvimi

KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

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KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim,

KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tarihleri açıklanırken kılavuz henüz belli olmadı.

Bu sebeple; branş, kontenjan, kadro dağılımı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimizde olacak.

KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

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