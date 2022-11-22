KPSS tercih kılavuzu 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, önlisans ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı kademede gerçekleşti. Şimdi kamuda memur olmak isteyen adaylar KPSS tercih kılavuzu için araştırmalara başladı. Aldıkları puanlar ile ilgili pozisyonlara başvuruda bulunacaklar KPSS tercih takvimi 2022 üzerinden tarihleri öğrenirken taban puanları, başarı sıralamaları da takip edilenler arasında. Peki, Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak, nasıl yapılır? İşte, ÖSYM ile KPSS tercih robotu ve detaylar…