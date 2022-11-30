Haberler Yaşam KPSS tercih kılavuzu 2022: ÖSYM ile Lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 14:43

KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri için tarih verildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başlarken diğer branş ve kadrolar için KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile ilgili pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylar KPSS tercih kılavuzu hakkında araştırmalara başladı. Peki, KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans tercihleri ne zaman? İşte, ÖSYM KPSS tercih takvimi 2022…