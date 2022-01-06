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Haberler Yaşam KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2021/2 yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:05

KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2021/2 yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösteren adaylar için KPSS tercih sonuçları son dakika açıklaması geldi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puanlarının değerlendirileceği tercih işlemlerinde, adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilen sonuçlar için adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapmaya başladı. Buna göre; KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2021/2 yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile KPSS tercih sonuçları açıklandı. 22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına alınacak olan adayları yakından ilgilendiren KPSS tercih ve yerleştirme sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek. İşte KPSS 2021/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı

KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2021/2 yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS tercih sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2021 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI SORGULA!

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

KPSS-2021/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2021/2 Yerleştirme Sonuçları

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KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2021/2 yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KPSS TERCİH SONUÇLARINA İLİŞKİN DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2021/2 yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
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