KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2021/2 yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösteren adaylar için KPSS tercih sonuçları son dakika açıklaması geldi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puanlarının değerlendirileceği tercih işlemlerinde, adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilen sonuçlar için adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapmaya başladı. Buna göre; KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS yerleştirme/ tercih sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı