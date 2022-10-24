Haberler Yaşam KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Adayların gözü kulağı KPSS Lisans tercih kılavuzu ve tarihleri açıklamasında!

Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:15

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Adayların gözü kulağı KPSS Lisans tercih kılavuzu ve tarihleri açıklamasında!

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleşen Lisans sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS tercih kılavuzu ile tercihlerin yapılacağı tarih için bekleyiş başladı. Kılavızla birlikte kontenjanlar da adaylara duyurulmuş olacak. Bu noktada ise "2022 KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kısa süre içerisinde lisans adayları için tercih döneminin başlaması bekleniyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte son durum ve gelişmeler.