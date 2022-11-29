KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu ÖSYM ile araştırılmaya başladı. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri için tarih verildi. Kamuda memur olmak isteyen adaylar KPSS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ardından bütün kademelerde KPSS tercih kılavuzu araştırmaları başladı. Peki, KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans tercihleri ne zaman? İşte, ÖSYM KPSS tercih takvimi 2022…