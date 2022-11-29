KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS tercih kılavuzu Sağlık Bakanlığı için açıldı. Lisans, önlisans ve ortaöğretim kademelerinde de tercih tarihlerine geri sayım başladı. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS tercih takvimi ile belli olan süreç kamuda memur olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2022 KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar…