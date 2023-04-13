Haberler Yaşam Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?

Giriş Tarihi: 13.04.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 16:05

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?

İngiltere Kralı 3. Charles taç giyme töreni için hazırlıklar devam ediyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinden sonra 70 yıl sonra tahta farklı bir insan geçti. Töreni takip etmek isteyen vatandaşlar, "Kral Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Eşi Camilla'nın "Kraliçe" unvanıyla katılacağı töreni Canterbury Başpiskoposu yönetecek. Törenin eski taç giyme törenlerine göre daha sade olması bekleniyor. Peki, İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek? Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İşte detaylar