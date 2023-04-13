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Haberler Yaşam Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 16:05

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?

İngiltere Kralı 3. Charles taç giyme töreni için hazırlıklar devam ediyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinden sonra 70 yıl sonra tahta farklı bir insan geçti. Töreni takip etmek isteyen vatandaşlar, "Kral Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Eşi Camilla'nın "Kraliçe" unvanıyla katılacağı töreni Canterbury Başpiskoposu yönetecek. Törenin eski taç giyme törenlerine göre daha sade olması bekleniyor. Peki, İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek? Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İşte detaylar

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. İngiltere ve Birleşik Krallık'ın yeni hükümdarı 3. Charles sembolik olarak taç giyecek. 2022 Eylül ayında hükümranlığına başlayan Kral 3. Charles, sembolik olarak gücünü dünyaya gösterecek. Peki, İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak? İşte detaylar

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?

KRAL CHARLES TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN?

İngiltere ve Birleşik Krallık'ın yeni hükümdarı 3. Charles 6 Mayıs'ta taç giyecek. Hali hazırda kral olan Charles'ın sembolik taç giyme töreni sembolik olacak.

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Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?

KRAL CHARLES TAÇ GİYME TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Tören, Westminster Abbey'de yapılacak. Kral'ın yanında Kraliçe Camilla da bulunacak. Tören, Haziran 1953'ten bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olacak. Seremoni, Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek.

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?

KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİ TELEVİZYONDA YAYINLANACAK MI?

Tahmin edildiği üzere Kral'ın taç giyme töreni canlı olarak televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, tören nereden yapılacak?

GELENEKSEL KIYAFET KODLARINA UYULMAYACAK

Kral, eylülde annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkmıştı.

Kral Charles, "hükümdarın bugünkü rolünü yansıtacak ve geleceğe bakacak, aynı zamanda köklü geleneklere ve gösterilere dayanacak" bir şekilde törende yer alacak.

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