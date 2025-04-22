Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, çocukken tedavi gördüğü ancak artık terk edilmiş olan hastaneyi ziyaret edince, geçmişte yaşadığı zorlu günleri yeniden hatırlar. Bu hastane onun için özel bir yere sahiptir. Öte yandan, Fikret'e karşı kurduğu oyunu sakin ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam eder.