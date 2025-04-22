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Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 22.04.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
18:12
Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz
Kral Kaybederse 10. bölümüyle 22 Nisan 2025 Salı akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Kenan, geçmişte tedavi gördüğü fakat artık kullanılmayan hastaneye gider. Bu ziyaret, çocukluk döneminde yaşadığı travmaları yeniden gündeme getirir. Hastane, Kenan'ın hayatında derin izler bırakmıştır. Star TV ile Kral Kaybederse son bölümü izle, tek parça, kesintisiz ve HD