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Haberler Yaşam Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 22.04.2025 18:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:12

Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz

Kral Kaybederse 10. bölümüyle 22 Nisan 2025 Salı akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Kenan, geçmişte tedavi gördüğü fakat artık kullanılmayan hastaneye gider. Bu ziyaret, çocukluk döneminde yaşadığı travmaları yeniden gündeme getirir. Hastane, Kenan'ın hayatında derin izler bırakmıştır. Star TV ile Kral Kaybederse son bölümü izle, tek parça, kesintisiz ve HD

Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz

Star TV'de salı akşamları yayınlanan Kral Kaybederse, yeni bölümleriyle izleyicilerin takibinde. Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı yapım, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından televizyona uyarlandı. Gerçek bir hayat hikayesini temel alan dizi, dikkat çeken gelişmeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. İşte Kral Kaybederse son bölüm izle, tek parça, full HD

Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz

KRAL KAYBEDERSE 10. BÖLÜM İZLE

Star TV ile 22 Nisan 2025 tarihli bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse/bolumler

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Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, çocukken tedavi gördüğü ancak artık terk edilmiş olan hastaneyi ziyaret edince, geçmişte yaşadığı zorlu günleri yeniden hatırlar. Bu hastane onun için özel bir yere sahiptir. Öte yandan, Fikret'e karşı kurduğu oyunu sakin ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam eder.

Kral Kaybederse 10. bölüm izle full HD! Star TV dizi ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle kesintisiz
Kulübün önünde karşılaştığı muhtaç bir çocuğa yardım etmesi ise Kenan'ın bugüne kadar görmediğimiz yönlerini ortaya çıkarır.
Özlem ise akıllıca bir plan yaparak içine düşen şüphelerden kurtulmanın bir yolunu bulur.
Zor bir dönemden geçen Handan, çok sevdiği bir yakınının rahatsızlandığını öğrenince iyice sarsılır.
Sağlık sorunları, Fadi'lerin de başını ağrıtır; ancak Kaşif, ilerleyen hastalığını ailesinden gizlemekte kararlıdır.