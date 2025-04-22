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Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
23:54
Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV'de her Salı akşamı ekrana gelen Kral Kaybederse, yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini toplamaya devam ediyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerde yer aldığı dizinin 22 Nisan 2025 tarihli son bölümü yine merakla izlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından, izleyiciler yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Kral Kaybederse yeni fragmanı yayınlandı mı, önümüzdeki hafta neler yaşanacak?