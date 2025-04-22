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Haberler Yaşam Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 23:54

Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'de her Salı akşamı ekrana gelen Kral Kaybederse, yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini toplamaya devam ediyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerde yer aldığı dizinin 22 Nisan 2025 tarihli son bölümü yine merakla izlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından, izleyiciler yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Kral Kaybederse yeni fragmanı yayınlandı mı, önümüzdeki hafta neler yaşanacak?

Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin Salı akşamları ekrana gelen dizisi dizisi Kral Kaybederse devam ediyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrolde olduğu yapım, son olarak 22 Nisan'da ekranlardaydı. Yeni bölümde yaşananların ardından, izleyiciler şimdi gözlerini 11. bölüm fragmanına çevirdi. Peki, Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse

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Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, çocukken tedavi gördüğü ancak artık terk edilmiş olan hastaneyi ziyaret edince, geçmişte yaşadığı zorlu günleri yeniden hatırlar. Bu hastane onun için özel bir yere sahiptir. Öte yandan, Fikret'e karşı kurduğu oyunu sakin ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam eder.

Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kulübün önünde karşılaştığı muhtaç bir çocuğa yardım etmesi ise Kenan'ın bugüne kadar görmediğimiz yönlerini ortaya çıkarır.
Özlem ise akıllıca bir plan yaparak içine düşen şüphelerden kurtulmanın bir yolunu bulur.
Zor bir dönemden geçen Handan, çok sevdiği bir yakınının rahatsızlandığını öğrenince iyice sarsılır.
Sağlık sorunları, Fadi'lerin de başını ağrıtır; ancak Kaşif, ilerleyen hastalığını ailesinden gizlemekte kararlıdır.
Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?