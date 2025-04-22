Kral Kaybederse 11. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kulübün önünde karşılaştığı muhtaç bir çocuğa yardım etmesi ise Kenan'ın bugüne kadar görmediğimiz yönlerini ortaya çıkarır.

Özlem ise akıllıca bir plan yaparak içine düşen şüphelerden kurtulmanın bir yolunu bulur.

Zor bir dönemden geçen Handan, çok sevdiği bir yakınının rahatsızlandığını öğrenince iyice sarsılır.

Sağlık sorunları, Fadi'lerin de başını ağrıtır; ancak Kaşif, ilerleyen hastalığını ailesinden gizlemekte kararlıdır.