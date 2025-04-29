Haberler
Yaşam
KRAL KAYBEDERSE 12. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
23:33
KRAL KAYBEDERSE 12. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi, sürükleyici kurgusu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. Her bölümüyle merakı artıran yapım, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölüm öncesi Kral Kaybederse 12. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Diziye dair tüm ayrıntılar haberin devamında...