KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi

Kral her zaman istediğini alır. Kenan için Handan'ın kırılmış kalbini onarmak hiç de zor değildir. Ufak jestleri ve ilgisi, Handan'ı daha iyi hissettirirken Özlem'in kıskançlık krizlerine girmesine sebep olur. Böylece işler giderek daha da karmaşık bir hâl alır.



Öte yandan, aile içindeki meselelerin çıkmaza girmesi ve iş hayatındaki baskıların artması, Fadi'yi zorlu bir döneme sürükler.