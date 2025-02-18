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KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
19:49
KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, 2.bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanıyor. İlk bölümüyle akıllarda soru işaretleri bırakan dizi için ekran başında yerler alındı. İşte, Kral Kaybederse 2.bölüm izle bilgisi, tek parça