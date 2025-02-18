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Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:49 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:49

KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, 2.bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanıyor. İlk bölümüyle akıllarda soru işaretleri bırakan dizi için ekran başında yerler alındı. İşte, Kral Kaybederse 2.bölüm izle bilgisi, tek parça

KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan dizi Kral Kaybederse 2.bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrolde Halit Ergenç, Kenan Baran karakteriyle yer alırken, Aslıhan Gürbüz güçlü ve kararlı Handan'ı canlandırıyor. Merve Dizdar ise Kenan'ın unutulmaz aşkı Fadi ile karşımıza çıkıyor. İşte, Star TV Kral Kaybederse 2.bölüm izle bilgisi

KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi

KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM İZLE

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 18 Şubat 2025 Salı akşamı 20:00'de ekranlara gelecek. Diziyi aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla seyredebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse

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KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ

Kral'ın kadınları, kaybedeceklerini bildikleri oyunlara bile bile girerler. Çünkü Kral, onlara kendilerini hiç olmadıkları kadar değerli hissettirir.



KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi

Kenan'ın kendisini aldattığını öğrenen Handan, sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü kocasını kaybetmek istemiyordur. Bu zorlu süreçte en büyük desteği Özlem'den görür. Ancak Özlem, bir yandan Kenan'ın öfkesi altında ezilirken, diğer yandan en yakın arkadaşının en büyük acısına sebep olmanın vicdan azabını yaşamaktadır.

KRAL KAYBEDERSE 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm izle bilgisi

Kral her zaman istediğini alır. Kenan için Handan'ın kırılmış kalbini onarmak hiç de zor değildir. Ufak jestleri ve ilgisi, Handan'ı daha iyi hissettirirken Özlem'in kıskançlık krizlerine girmesine sebep olur. Böylece işler giderek daha da karmaşık bir hâl alır.

Öte yandan, aile içindeki meselelerin çıkmaza girmesi ve iş hayatındaki baskıların artması, Fadi'yi zorlu bir döneme sürükler.

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