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KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
06:13
KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 3. bölüm fragmanı bekleniyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünün ardından izleyiciler kafalarında oluşan soru işaretlerine yanıt arıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide haftaya neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?