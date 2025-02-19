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Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 06:13

KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 3. bölüm fragmanı bekleniyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünün ardından izleyiciler kafalarında oluşan soru işaretlerine yanıt arıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide haftaya neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 3. bölüm fragmanı için ekran başında yer alındı. Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. 1990'lı yıllarda geçen dizide aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüşüne odaklanıyor. Dizinin 2. bölümünün ardından haftaya yaşanacaklar merak ediliyor.Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dizinin fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse/bolumler

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KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM İZLE

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 18 Şubat 2025 Salı akşamı 20:00'de ekranlara geldi. Diziyi aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla seyredebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse

KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ

Kral'ın kadınları, kaybedeceklerini bildikleri oyunlara bile bile girerler. Çünkü Kral, onlara kendilerini hiç olmadıkları kadar değerli hissettirir.

KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Kenan'ın kendisini aldattığını öğrenen Handan, sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü kocasını kaybetmek istemiyordur. Bu zorlu süreçte en büyük desteği Özlem'den görür. Ancak Özlem, bir yandan Kenan'ın öfkesi altında ezilirken, diğer yandan en yakın arkadaşının en büyük acısına sebep olmanın vicdan azabını yaşamaktadır.

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