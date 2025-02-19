KRAL KAYBEDERSE 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Kral Kaybederse yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Kenan'ın kendisini aldattığını öğrenen Handan, sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü kocasını kaybetmek istemiyordur. Bu zorlu süreçte en büyük desteği Özlem'den görür. Ancak Özlem, bir yandan Kenan'ın öfkesi altında ezilirken, diğer yandan en yakın arkadaşının en büyük acısına sebep olmanın vicdan azabını yaşamaktadır.