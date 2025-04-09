Kral Kaybederse 9. Bölüm 1. Fragmanı yayında | Star TV Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı izle!

Kral her zaman istediğini alır; onun için avını gözüne kestirmesi yeterlidir. Terk edilme korkusuyla yüzleştiği süreçte, Handan'a karşı olan arzusunun yeniden alevlendiğini fark eden Kenan, eski eşine dönme konusunda artık daha kararsızdır. Ancak bu sefer avını gözüne kestirmesi yeterli olmayacaktır.