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- Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
Kütahya'nın Simav ilçesinde orman içinde doğal güzelliklere sahip Gölcük Yaylası, sahip olduğu krater gölü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerden ilgi görüyor. İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklığında yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor.
Giriş Tarihi: 03.11.2019
14:54
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