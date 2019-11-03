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Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor

'nın Simav ilçesinde orman içinde doğal güzelliklere sahip Gölcük Yaylası, sahip olduğu krater gölü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerden ilgi görüyor. İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklığında yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 03.11.2019 14:54
Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
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Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
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Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor
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