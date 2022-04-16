Haberler Yaşam Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:53

Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları bankaların kendi sitelerinden duyurulmaktadır. 2022 Nisan ayı için bankalar yine taşıt, konut ve bireysel kredileri için faizlerini güncelledi. Vatandaşların ihtiyaçlarını erken bir şekilde karşılaması için düşük faizli krediler sunan bankalar, kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından internette sorgulanır hale geldi. Peki, en uygun taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi veren kamu ve özel bankalar hangileri? 16 Nisan 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi veren Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların faiz oran listesi!