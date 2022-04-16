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Haberler Yaşam Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi
Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:53

Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları bankaların kendi sitelerinden duyurulmaktadır. 2022 Nisan ayı için bankalar yine taşıt, konut ve bireysel kredileri için faizlerini güncelledi. Vatandaşların ihtiyaçlarını erken bir şekilde karşılaması için düşük faizli krediler sunan bankalar, kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından internette sorgulanır hale geldi. Peki, en uygun taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi veren kamu ve özel bankalar hangileri? 16 Nisan 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi veren Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların faiz oran listesi!

Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

En uygun kredi veren bankalar sürekli internette aratılmaktadır. İhtiyaç, konut, taşıt ve bireysel kredi çekmek isteyen vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi bankaların kredi faiz oranlarını merak etmektedir. Peki, bankaların güncel faiz oranları nasıl? İşte kamu ve özel bankaların faiz oranları…

Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

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Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

TAŞIT KREDİSİ 3.09

KONUT KREDİSİ 3.09

İHTİYAÇ KREDİSİ 3.09

Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

EV KREDİSİ 1.95

TAŞIT KREDİSİ 1.89

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.90

Kredi çekecek olanlar bu habere dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

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