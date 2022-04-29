Haberler Yaşam Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:44

Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri acil nakit ihtiyacı olan ve çeşitli nedenlerle krediye başvuracak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde düşük faizli uzun fadeli kampanyaları bulunuyor. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? İşte 29 Nisan 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...