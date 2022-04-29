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Haberler Yaşam Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:44

Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri acil nakit ihtiyacı olan ve çeşitli nedenlerle krediye başvuracak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde düşük faizli uzun fadeli kampanyaları bulunuyor. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? İşte 29 Nisan 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

Kredi faiz oranları güncel listesiyle araştırma konusu haline gelmeye başladı. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacını düşük faizli uzun vadeli geri ödeme ile karşılamak isteyen vatandaşlar özellikle bugün gelişmeleri yakından takip ediyor. Kredi faiz oranları listesi bankalar tarafından resmi site, banka şubesi ve mobil bankacılık üzerinden duyuruluyor. Nisan ayı sona ererken Mayıs ayına özel kampanyalar şimdiden merak konusu haline geldi. İşte kredi faiz oranları güncel rakamlar ve detaylar...

Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2.55
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 1.008,22 TL
Toplam geri ödeme: 12.098,64 TL

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Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2,89
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 1.032,89 TL
Toplam geri ödeme: 12.394,71 TL

Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

ING İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,64
Vade: 12
Aylık Taksit tutarı: 944 TL
Toplam geri ödeme: 11.324,88TL

Kredi çekecekler dikkat! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1.67
Vade: 12
Aylık taksit tutarı: 945,83 TL
Toplam geri ödeme: 11.349,92 TL

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