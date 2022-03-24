Haberler Yaşam Kredi çekmek isteyenler dikkat! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

Giriş Tarihi: 24.03.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 09:55

Kredi faiz oranları listesi bankalar tarafından duyuruldu. 2022 Mart ayına özel vade seçenekleriyle ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranlarını incelemeye başladı. Düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler buraya. Peki; taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde en uygun fırsat hangisi? İşte 24 Mart 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi