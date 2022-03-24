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Haberler Yaşam Kredi çekmek isteyenler dikkat! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi
Giriş Tarihi: 24.03.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 09:55

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

Kredi faiz oranları listesi bankalar tarafından duyuruldu. 2022 Mart ayına özel vade seçenekleriyle ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranlarını incelemeye başladı. Düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler buraya. Peki; taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde en uygun fırsat hangisi? İşte 24 Mart 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

Bankaların kredi faiz oranları seçenekleri her gün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer tüm tekliflerini resmi siteleri üzerinden duyuruyor. İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinde düşük faizli kredinin arayışına çıkan vatandaşlar "Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler en güncel rakamları araştırıyor. İşte 24 Mart 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi...

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,93

Taşıt kredisi: 0 KM 2,04

Konut kredisi: 1,96

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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.10

Taşıt kredisi: 1.99

Konut kredisi: 1.99

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.93

Konut kredisi: 2.01

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,94

Taşıt kredisi: 1,61 kaskolu, 1,63 kaskosuz

Konut kredisi: 1,36

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