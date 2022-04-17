Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 17.04.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 14:15

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

Vatandaşların mal sahibi olma, iş kurma ya da borç ödeme gibi çeşitli sebeplerle çektiği ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ile bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Özellikle düşük faizli ihtiyaç kredisi son dönemin en çok gündemde yer alan sorgulamalarından biri. Nisan 2022 ile birlikte kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları listesi güncellendi. Peki, en uygun ihtiyaç-taşıt-konut kredisi hangi bankada? İşte Nisan 2022 Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve diğer bankalardan faiz oranları...

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

Kredi faiz oranlarının güncellenmesinin ardından en ugun kredi veren bankalar kredi çekmek isteyenlerin en uğrak noktalarından oldu. Güncellenen oranlarla birlikte 24-36-120 ay vade bandında değişen 50 binden 200 bine kadar kredi veren bankalar için kredi faiz oranları sıralandı. Peki, düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? İşte Nisan 2022 Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve diğer bankalardan kredi faiz oranları...

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi 1.95

Taşıt kredisi 1.89

İhtiyaç kredisi 1.90

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi 1.97

Taşıt kredisi 1.79

Konut kredisi 1.92

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi 2.18

Taşıt kredisi 1.85

Konut kredisi 1.95

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi 1.36

Taşıt kredisi 1.59

Tüketici kredisi 1.79

SON DAKİKA