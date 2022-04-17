Haberler Yaşam Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

Giriş Tarihi: 17.04.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 14:15

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

Vatandaşların mal sahibi olma, iş kurma ya da borç ödeme gibi çeşitli sebeplerle çektiği ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ile bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Özellikle düşük faizli ihtiyaç kredisi son dönemin en çok gündemde yer alan sorgulamalarından biri. Nisan 2022 ile birlikte kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları listesi güncellendi. Peki, en uygun ihtiyaç-taşıt-konut kredisi hangi bankada? İşte Nisan 2022 Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve diğer bankalardan faiz oranları...