Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…) güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Başkan Erdoğan tarafından konut alımlarında yüzde 0.89 ve 0.99 faizli kredi müjdesinin verilmesi sonrası ev almak isteyenler bankaların güncel Kredi Faiz oranları ile ilgili detaylarını öğrenmek isteyerek Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç? sorularına cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor.

BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ, ARAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları detayları şöyle;