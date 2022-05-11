Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…) güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi müjdesinin ardından bankaların güncel Kredi Faiz oranları merak edilerek Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç? şeklindeki sorulara cevap aranmaya başlandı. Merak konusu olan Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.