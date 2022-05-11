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Haberler Yaşam Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…) güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 01:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 01:10

Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…) güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi müjdesinin ardından bankaların güncel Kredi Faiz oranları merak edilerek Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç? şeklindeki sorulara cevap aranmaya başlandı. Merak konusu olan Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank… güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

Başkan Erdoğan tarafından konut alımlarında yüzde 0.89 ve 0.99 faizli kredi müjdesinin verilmesi sonrası ev almak isteyenler bankaların güncel Kredi Faiz oranları ile ilgili detaylarını öğrenmek isteyerek Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç? sorularına cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor.

BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ, ARAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları detayları şöyle;

Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank… güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.71

TAŞIT KREDİSİ: sıfır araç için 1.59, 2. el için 1.61

KONUT KREDİSİ 1.2

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Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank… güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.29

TAŞIT KREDİSİ 1.59

TÜKETİCİ KREDİSİ 1.79

Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank… güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

Kredi Faiz oranları 2022 | Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank… güncel ihtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç?

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

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