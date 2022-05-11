Haberler Yaşam KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:59

KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?

Geçtiğimiz gün gelen düşük faizli konut kredisi açıklamasının ardından bankaların kredi faiz oranları listesi vatandaşların gündemine taşındı. Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine düşük faizli uzun vadeli kredi fırsatı sunuyor. Bu noktada çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyaları araştıran vatandaşlar "11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi...