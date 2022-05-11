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Haberler Yaşam KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:59

KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?

Geçtiğimiz gün gelen düşük faizli konut kredisi açıklamasının ardından bankaların kredi faiz oranları listesi vatandaşların gündemine taşındı. Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine düşük faizli uzun vadeli kredi fırsatı sunuyor. Bu noktada çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyaları araştıran vatandaşlar "11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi...

KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?

Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi güncel haliyle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların gündemine geldi. Özellikle son olarak vatandaşları konut sahibi yapmak amacıyla faizlerin düşürülmesi üzerine gözler güncel rakamlara çevrildi. "11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Cumhurbakşanı Erdoğan Konut alacaklara kamu bankalarından cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi sunulacağını açıklamıştı. Peki, kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne? İşte detaylar...

KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.71

TAŞIT KREDİSİ: sıfır araç için 1.59, 2. el için 1.61

KONUT KREDİSİ 1.2

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KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.29

TAŞIT KREDİSİ 1.59

TÜKETİCİ KREDİSİ 1.79

KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

KREDİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL LİSTE - 11 Mayıs 2022 Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

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