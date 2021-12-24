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Haberler Yaşam Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? 24 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel listesi!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:37

Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? 24 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel listesi!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların son dönemde gözü kulağı kredi faiz oranları güncel listesine çevrildi. Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimiyle beraber kamu bankaları da konut kredilerinde ciddi faiz indirimleri yapmıştı. Hal böyleyken vatandaşlar "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank (İhtiyaç, konut, taşıt) Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle düşük faizli ve uzun vadeli krediler vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, 24 Aralık Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? İşte Aralık ayı güncel liste ve detaylar...

Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? 24 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel listesi!

Kredi faiz oranları güncel listesi son dönemde dikkatleri üzerine çekiyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankaları Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle geçmiş aylarda konut kredilerinde faizleri indirme kararı almıştı. Öte yandan vatandaşlar "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank (İhtiyaç, konut, taşıt) Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? 24 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI
Tüketici Kredisi: % 1,63

Konut Kredisi: % 1,20

Taşıt Kredisi: % 1,59

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Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? 24 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK
İhtiyaç Kredisi: % 1,63

Konut Kredisi: % 1,20

Taşıt Kredisi: % 1,59

Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? 24 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel listesi!

VAKIFBANK
İhtiyaç Kredisi:% 1,55

Konut Kredisi: % 1,20

Taşıt Kredisi: % 1,50

Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? 24 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel listesi!

İŞ BANKASI
İhtiyaç Kredisi: % 2,05

Konut Kredisi: % 1,75

Taşıt Kredisi: % 1,75

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