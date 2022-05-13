Haberler Yaşam Kredi faiz oranları güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kredi faiz oranları düştü mü?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 13:54

Kredi faiz oranları güncel listesi duyuruldu. Düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler buraya. Mayıs ayına ait avantajlarıyla; ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredilerde uyguladığı kampanyalar incelemeye devam ediyor. Peki; taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde en uygun fırsat hangisi? Kredi faiz oranları düştü mü? İşte 13 Mayıs 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi...