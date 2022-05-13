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Haberler Yaşam Kredi faiz oranları güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kredi faiz oranları düştü mü?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 13:54

Kredi faiz oranları güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kredi faiz oranları düştü mü?

Kredi faiz oranları güncel listesi duyuruldu. Düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler buraya. Mayıs ayına ait avantajlarıyla; ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredilerde uyguladığı kampanyalar incelemeye devam ediyor. Peki; taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde en uygun fırsat hangisi? Kredi faiz oranları düştü mü? İşte 13 Mayıs 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranları güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kredi faiz oranları düştü mü?

Bankaların resmi siteler üzerinden de duyurulan kredi faiz oranları seçenekleri her gün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve diğer tüm tekliflerini resmi siteleri üzerinden duyuruyor. Öte yandan İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinde düşük faizli kredinin arayışına çıkan vatandaşlar gözünü güncel oranlara çevirdi. Peki, Kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne? İşte 13 Mayıs 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranları güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kredi faiz oranları düştü mü?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.71

TAŞIT KREDİSİ: sıfır araç için 1.59, 2. el için 1.61

KONUT KREDİSİ 1.2

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Kredi faiz oranları güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kredi faiz oranları düştü mü?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.29

TAŞIT KREDİSİ 1.59

TÜKETİCİ KREDİSİ 1.79

Kredi faiz oranları güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kredi faiz oranları düştü mü?

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

Kredi faiz oranları güncellendi! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kredi faiz oranları düştü mü?

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

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