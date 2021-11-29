Kredi faiz oranları listesi güncellendi! 29 Kasım Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum ne oldu?

Kredi faiz oranları güncel listesi ile bugün de gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay bilindiği üzere Merkez Bankası politika faizinde indirim kararı almış bu kararın ardından kamu bankaları da konut kredileriyle ilgili müjdeyi vermişti. Düşük faizli uzun vadeli krediler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç güncel kredi faiz oranları da yakından takip ediliyor. İşte 29 Kasım 2021 güncel kredi faiz oranları listesi ve tüm detaylar...