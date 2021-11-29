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Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:02

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! 29 Kasım Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum ne oldu?

Kredi faiz oranları güncel listesi ile bugün de gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay bilindiği üzere Merkez Bankası politika faizinde indirim kararı almış bu kararın ardından kamu bankaları da konut kredileriyle ilgili müjdeyi vermişti. Düşük faizli uzun vadeli krediler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç güncel kredi faiz oranları da yakından takip ediliyor. İşte 29 Kasım 2021 güncel kredi faiz oranları listesi ve tüm detaylar...

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! 29 Kasım Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum ne oldu?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları listesi gün içerisinde birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faizlerde yaptığı indirimle beraber geçtiğimiz ay kamu bankalarından da konut kredilerinde faiz indirimi müjdesi gelmişti. Hal böyleyken vatandaşlar "29 Kasım 2021 Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne oldu?" soruları da yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları listesi.

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! 29 Kasım Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum ne oldu?

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

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Kredi faiz oranları listesi güncellendi! 29 Kasım Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum ne oldu?

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! 29 Kasım Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum ne oldu?

SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Kredi faiz oranları listesi güncellendi! 29 Kasım Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum ne oldu?

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

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