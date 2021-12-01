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Haberler Yaşam Kredi faiz oranları listesi yenilendi! 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi
Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:58

Kredi faiz oranları listesi yenilendi! 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi

Merkez Bankasının politika faizinde yaptığı indirimle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini alan bankaların kredi faiz oranları listesi güncellendi. Bilindiği üzere faizlerde geçtiğimiz ay kamu bankaları da düğmeye basmış ve indirim açıklamasında bulunmuştu. Bu noktada ise "2021 Bankaların kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kasım ayı itibarıyla yapılan açıklamada sıfır konutlar için faizlerin, 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürüldüğü bildirilmişti. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi...

Kredi faiz oranları listesi yenilendi! 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi

Acil nakit ihtiyacı olan binlerce vatandaş gözünü kredi faiz oranları listesine çevirdi. Merkez bankası'nın politika faizlerinde yaptığı indirim sonrasında bilindiği üzere kamu bankaları da düğmeye basmış ve konut kredilerinde büyük faiz indirimine gitmişti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi gün içerisinde vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte düşük faizli uzun vadeli kredi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranları listesi yenilendi! 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

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Kredi faiz oranları listesi yenilendi! 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi

SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Kredi faiz oranları listesi yenilendi! 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kredi faiz oranları listesi yenilendi! 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank, ihtiyaç kredilerinde %1.58, taşıt kredilerinde %1,54'ten başlayan faiz oranları uygulamaktadır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63

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