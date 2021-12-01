Merkez Bankasının politika faizinde yaptığı indirimle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini alan bankaların kredi faiz oranları listesi güncellendi. Bilindiği üzere faizlerde geçtiğimiz ay kamu bankaları da düğmeye basmış ve indirim açıklamasında bulunmuştu. Bu noktada ise "2021 Bankaların kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kasım ayı itibarıyla yapılan açıklamada sıfır konutlar için faizlerin, 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürüldüğü bildirilmişti. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları güncel listesi...