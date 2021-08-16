HaberlerYaşamKredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 16.08.2021 10:57Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 10:58
Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?
Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Koronavirüs salgını ile birlikte gelen ekonomik problemler kredi faiz oranlarına olan talebi arttırdı. Kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalar bu süreçte uygun fiyatları kredi paketlerini açıkladı. Hâlihazırda devam eden kampanyalar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte kredi faiz oranlarında son durum