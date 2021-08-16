Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi süreci ile başlayan ekonomik problemler, kredi paketlerine olan taleplerini de arttırmış oldu. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan uygun fiyatlı kredi paketleri ilginin odağı oluyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…