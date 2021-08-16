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Haberler Yaşam Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 16.08.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 10:58

Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Koronavirüs salgını ile birlikte gelen ekonomik problemler kredi faiz oranlarına olan talebi arttırdı. Kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalar bu süreçte uygun fiyatları kredi paketlerini açıkladı. Hâlihazırda devam eden kampanyalar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte kredi faiz oranlarında son durum

Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi süreci ile başlayan ekonomik problemler, kredi paketlerine olan taleplerini de arttırmış oldu. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan uygun fiyatlı kredi paketleri ilginin odağı oluyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…

Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.37

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Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.63

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.32

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.50

Kredi faiz oranlarında son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu, düşecek mi?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.69

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