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Haberler Yaşam Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:32

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu

Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine tam 1 hafta kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında kafalara takılan soruları birer birer yanıtladı. Vatandaşlardan gelen soruları dini dayanaklarıyla beraber açıklayan Başkanlık, kredi kartıyla kurban alınır mı sorusuna son noktayı koydu.

Rana BÜYÜKTAŞ
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu

Kurban bayramı öncesi Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşlardan gelen sorunları yanıtlayarak kafalardaki soru işaretlerini bir bir kaldırdı.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu

KURBANLIĞI ÖLEN YOKSULSA TEKRAR ALMASI GEREKMEZ

"Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?" sorusu "Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddî durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şâyet kişi varlıklı ise başka bir hayvanı kurban olarak keser.

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Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu

Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez" şeklinde yanıtlandı.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu

KURBANLIKTA MEVCUT GEBELİK SONLANDIRILMASI CAİZ DEĞİL

"Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi veya sonlandırılması ya da iğdiş edilmesi Caiz midir?" sorusuna ise "Kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi veya iğdiş edilmeleri hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise bunda bir sakınca yoktur.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu

Ancak kurbanlık olarak ayrılan hayvanların mevcut gebeliklerinin sonlandırılması fıtrata müdahaledir. Bu itibarla; mevcut gebeliklerinin sonlandırılması dinen uygun görülemez" denildi.

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