Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu

KURBANLIKTA MEVCUT GEBELİK SONLANDIRILMASI CAİZ DEĞİL



"Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi veya sonlandırılması ya da iğdiş edilmesi Caiz midir?" sorusuna ise "Kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi veya iğdiş edilmeleri hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise bunda bir sakınca yoktur.



