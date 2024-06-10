Haberler
Yaşam
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
07:32
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu
Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine tam 1 hafta kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında kafalara takılan soruları birer birer yanıtladı. Vatandaşlardan gelen soruları dini dayanaklarıyla beraber açıklayan Başkanlık, kredi kartıyla kurban alınır mı sorusuna son noktayı koydu.