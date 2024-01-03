Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 12:12

Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!

Konya'da Davut K. pandemi döneminde eşi Esma K.'nin kolundaki 8 bileceği zorla aldı. Kripto para borsasına yatırdı. Ancak tüm paraları kaybedince eşine ve çocuklarına şiddet uygulamaya kalktı. Bunun üzerine Esma K., soluğu savcılıkta aldı, boşanma davası açtı. Hakim emsal bir karara imza attı…

DHA
Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!

Konya'da yaşayan Davut K., pandemi döneminde eşi Esma K.'nin kolundaki 8 bileceği zorla alarak, kripto para borsasında yatırım yaptı. Esma K., bilezikleri bozdurup, parayı kripto para borsasında kaybeden eşi D.K.'dan boşanmak için dava açtı.

Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!

Beyşehir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim, davalı Davut K.'nın, davacı Esma K.'nin bileziklerini kolundan zorla alıp, kripto para borsasında harcadığının birbiriyle uyumlu tanık beyanlarıyla ispatlandığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!

Mahkeme, Davut K.'nin evliliğinin ilk yıllarında düzenli bir işinin olmadığını, daha sonra gazinoda çalışmaya başladığını, pandemi döneminde kripto para borsasına girdiğini, pandemi döneminde eşinin kolundaki bilezikleri zorla alarak borsada harcaması nedeniyle kusurlu olduğunu belirtti. Esma K.'nın da evlilik birliği içinde eşine yönelik hakaretlerde bulunması nedeniyle kusurlu bulunduğu belirtilerek, çiftin boşanmasına karar verildi.

Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!

PARAYI KAYBEDİNCE ŞİDDET UYGULADI İDDİASI!

Esma K., Davut K. bilezikleri zorla alırken kolunda çizikler oluştuğunu belirterek, "Gecenin 03.00'ünde geldi. 'Ben bunaldım, sıkıldım' dedi. 'Bilezikleri ver bana' dedi. Ben 'vermek istemiyorum' dedim. Gecenin 03.00'ünde kollarımı çizip bilezikleri aldı. 03.30'da evi terk etti, çocukla ikimizi bırakıp gitti. Telefonu kapattı, aramadı sormadı bizi. 8 tane 35 gramlık bilezik aldı, hepsini kaybetti. Onlar bitene kadar bir hafta eve gelmedi. Sonra geldiğinde telefonda borsayı takip ettiğini gördüm. Kaybedince telefonu yere attı, bize zarar vermeye kalktı" dedi.


Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!

8 BİLEZİĞİ ZORLA ALDI

Esma K.'nin avukatı Taha Burak Özkan, kararın kesinleştiğini belirterek, "Burada önemli olan husus eşlerin birinin dahi rızasının olmadan ortak tasarrufta bulunulan mallar üzerinde bireysel tasarrufta bulunulması. Yani bilezikler kadının yahut erkeğin de olsa iki tarafın evlilik birliği içerisinde bunun tasarrufuna ortak karar vermeleri gerekir. Burada davalı erkek zorla bilezikleri almış, yaklaşık 35 gramdan 8 adet bileziği almış, bu esnada da eşinin yaralanmasına sebebiyet vermiş, ağır kusurlu sayılmıştır. Mahkeme boşanma kararını verdi. Mağdur olan eşe nafaka bağladı. Ortak çocuğun velayetini anne üzerine tesis etti. Ve bir miktar maddi ve manevi tazminata hükmetti. Burada eşin zorla aldığı altınlarla ilgili ise ayrıca hukuksal davalar sürmektedir" dedi.


SON DAKİKA