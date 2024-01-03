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Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
12:12
Kripto para yuva yıktı! Eşinin bileziklerini kaybetti: Hakimden emsal karar geldi!
Konya'da Davut K. pandemi döneminde eşi Esma K.'nin kolundaki 8 bileceği zorla aldı. Kripto para borsasına yatırdı. Ancak tüm paraları kaybedince eşine ve çocuklarına şiddet uygulamaya kalktı. Bunun üzerine Esma K., soluğu savcılıkta aldı, boşanma davası açtı. Hakim emsal bir karara imza attı…