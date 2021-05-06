Kritik gün geldi! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Mayıs 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 6 Mayıs 2201 Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan faaliyet takvimine göre 2021 yılı Mayıs ayı Para Politikası Toplantısı sabah saat 10.00 itibariyle başlayacak. PPK toplantısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlık edecek. Piyasalardaki faiz indirimi ya da sabit faiz kararı öğleden sonra duyurulacak.