Kritik gün geldi! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Mayıs 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yurt içi piyasalara yön verecek olan Mayıs ayı PPK toplantısında politika faizinin aynı tutulması ve önemli bir değişikliğe gitmemesi beklenirken faiz kararı bugün açıklanacak. Ekonomik göstergelerin vereceği tepkiyi merak eden kişiler tarafından PPK Toplantısı ile 2021 Mayıs ayı faiz kararı sonrası faiz artış ya da azalışı yönünde açıklama yapılacak olması dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası çıkacak karar son dakika olarak duyurulacak. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı PPK Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...