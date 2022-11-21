Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?

Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:30

KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?

Ülke gündemindeki çok önemli konuların konuşulacağı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile merak ediliyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda ise "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son toplantı iki hafta önce düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 21 Kasım Bugün Kabine Toplantısı var mı, toplantı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar.