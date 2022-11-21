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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:30

KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?

Ülke gündemindeki çok önemli konuların konuşulacağı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile merak ediliyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda ise "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son toplantı iki hafta önce düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 21 Kasım Bugün Kabine Toplantısı var mı, toplantı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar.

KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?

EYT, taşeron işçi ve sözleşmeliye kadro gibi önemli konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı genel olarak Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Milyonlarca vatandaş bugün sabah saatlerinden itibaren "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kritik Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları…

KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı en son 7 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Genellikle iki haftalık arayla bir araya gelen Kabine'nin 21 Kasım Pazartesi günü toplanması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?

SON TOPLANTIDA AÇIKLANAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki toplantı sonrası açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti;

Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?

Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.

KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?

Geçtiğimi hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini arkadaşlarımız Meclis'te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilir se o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz de bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Meclis'te farklı bir denklem çıkarsa onun da gereğini yapmaya boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

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